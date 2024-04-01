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Ставров Егор Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Ставров Тихон Отст. Д. Кривооозерной Васильев

Мать: Ставрова Гликерья Алексеева

Рождение ребёнка
30.11.1774

Сын: Ставров Андрей Егоров

Мать ребёнка: Ставрова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Ставров Иван Егоров

Мать ребёнка: Ставрова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Ставрова Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ставрова Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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