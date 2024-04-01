Ставров Егор Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
30.11.1774
Мать ребёнка: Ставрова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Ставров Иван Егоров
Мать ребёнка: Ставрова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Ставрова Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно