Белякова Салмонида Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Салмонида Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.01.1811

Сын: Белялов Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Беляков Дементий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1813

Дочь: Белякова Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Беляков Дементий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1819

Сын: Беляков Павел Дементьевич

Отец ребёнка: Беляков Дементий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Дементий Иванович

Смерть
Неизвестно