Белякова Салмонида Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.01.1811
Отец ребёнка: Беляков Дементий Иванович
Рождение ребёнка
Около 27.08.1813
Дочь: Белякова Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Беляков Дементий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1819
Сын: Беляков Павел Дементьевич
Отец ребёнка: Беляков Дементий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно