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Востриков Марк Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 или 1780

Дата смерти

23.02.1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
1770 или 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 или 1808

Сын: Востриков Кирилл Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Вьюрков Филипп Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Приемный сын Марка Георгиевича Вострикова.
Смерть
23.02.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область