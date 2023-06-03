Востриков Марк Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 или 1780
Дата смерти23.02.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1770 или 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805 или 1808
Сын: Востриков Кирилл Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: не указана
Приемный сын Марка Георгиевича Вострикова.
Смерть
23.02.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область