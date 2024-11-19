Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения02.01.1850 ст.
Дата смерти01.06.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1850 ст.
Отец: Михаил Иванов
Мать: Ольга Григорьева
Смерть
01.06.1850
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