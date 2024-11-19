Татьяна Михайлова 02.01.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Михайлова

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Место рождения

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.01.1850 ст.

Дата смерти

01.06.1850

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1850 ст.

Отец: Михаил Иванов

Мать: Ольга Григорьева

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.06.1850
Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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