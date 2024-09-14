Эпов Сергей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Сергей Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

03.01.1745

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Эпов Дементий Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.1745

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