Тимченко (Голод) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко (Голод) Ульяна Петровна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Голод Пётр

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимченко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кроха (Тимченко) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Тимченко Андрей Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тимченко Макарий Андреевич

Отец ребёнка: Тимченко Андрей Иванович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
13.04.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Василий Яковлевич Голод
Смерть
После 1858

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