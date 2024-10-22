Тимченко (Голод) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Голод Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кроха (Тимченко) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Тимченко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимченко Макарий Андреевич
Отец ребёнка: Тимченко Андрей Иванович
Восприемник
13.04.1836 ст.
Василий Яковлевич Голод
Смерть
После 1858