Туркина Василиса Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1905
Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич
Рождение ребёнка
05.03.1910
Дочь: Елена Стефановна
Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: Раиса Стефановна
Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: Зинаида Стефановна
Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно