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Туркина Василиса Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1905

Сын: Туркин Иван Стефанович

Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич

Рождение ребёнка
05.03.1910

Дочь: Елена Стефановна

Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич

Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: Раиса Стефановна

Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич

Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: Зинаида Стефановна

Отец ребёнка: Туркин Стефан Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Стефан Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно