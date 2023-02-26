(Евдокимова) Наталья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евдокимова) Наталья Филимонова

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Место рождения

д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.08.1901

Дата смерти

28.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1901

Отец: Минаев Филимон (Филипп) Минин

Мать: Наталья Филимонова

д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.02.1902
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от дифтерита
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