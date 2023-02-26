(Евдокимова) Наталья Филимонова
Место рожденияд.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.08.1901
Дата смерти28.02.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1901
Отец: Минаев Филимон (Филипп) Минин
Мать: Наталья Филимонова
д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.02.1902
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от дифтерита