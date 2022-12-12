Мамаева (Кормшикова) Евдокия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева (Кормшикова) Евдокия Архиповна

Мамаева (Кормшикова) Евдокия Архиповна

avatar

Место рождения

д. Поколевская

Дата рождения

1836

Дата смерти

06.12.1886

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поколевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
20.05.1863

Муж: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мамаева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.12.1865 ст.

Сын: Мамаев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мамаев Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.12.1886
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close