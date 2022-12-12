Мамаева (Кормшикова) Евдокия Архиповна
Место рожденияд. Поколевская
Дата рождения1836
Дата смерти06.12.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поколевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
20.05.1863
2 брак
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мамаева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
06.12.1865 ст.
Сын: Мамаев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мамаев Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.1886