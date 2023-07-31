Квиквиния (Квиквиния) Дали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квиквиния (Квиквиния) Дали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1979

Дочь: Екатерина Зауровна

Отец ребёнка: Квиквиния Заур Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квиквиния Николай Заурович

Отец ребёнка: Квиквиния Заур Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Зауровна

Отец ребёнка: Квиквиния Заур Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квиквиния Заур Николаевич