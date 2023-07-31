Квиквиния (Квиквиния) Дали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1979
Дочь: Екатерина Зауровна
Отец ребёнка: Квиквиния Заур Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квиквиния Николай Заурович
Отец ребёнка: Квиквиния Заур Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Зауровна
Отец ребёнка: Квиквиния Заур Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно