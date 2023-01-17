Егорочкин Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорочкин Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москалева Дарья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Дарья Андреевна

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