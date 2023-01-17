Егорочкин Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москалева Дарья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно