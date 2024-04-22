Ярошок Корней Иович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ярошок Иов Петрович
Мать: Ярошок Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ярошок Зиновия Корнеевна
Мать ребёнка: Ярошок Евгения Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.
Сын: Ярошок Григорий Корнеевич
Мать ребёнка: Ярошок Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярошок Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно