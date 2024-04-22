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Ярошок Корней Иович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ярошок Иов Петрович

Мать: Ярошок Мария Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ярошок Зиновия Корнеевна

Мать ребёнка: Ярошок Евгения Петровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.

Сын: Ярошок Григорий Корнеевич

Мать ребёнка: Ярошок Евгения Петровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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