Елена (Павлова)
Место рожденияд.Клин Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Клин Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1897
Муж: Алексей Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1898
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
10.04.1902
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1905
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
15.08.1907
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
31.01.1911
Сын: Семён Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно