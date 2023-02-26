Елена (Павлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Павлова)

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Место рождения

д.Клин Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Клин Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Алексей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1898

Сын: Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1902

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1905

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1907

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1911

Сын: Семён Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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