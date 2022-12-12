Бельшова Наталья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.
Дочь: Бельшова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бельшов Михаил Трофимович
Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно