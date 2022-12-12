Бельшова Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельшова Наталья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.

Дочь: Бельшова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бельшов Михаил Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельшов Михаил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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