София Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1913

Дочь: Лосева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Рождение ребёнка
29.08.1914

Дочь: Лосева Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лосев Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Рождение ребёнка
31.03.1919

Дочь: Лосева Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лосева Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лосев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Лосев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Лосев Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Григорий Макарович

Смерть
Неизвестно