София Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1913
Дочь: Лосева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Рождение ребёнка
29.08.1914
Дочь: Лосева Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Рождение ребёнка
31.03.1919
Дочь: Лосева Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лосева Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лосев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лосев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Лосев Григорий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно