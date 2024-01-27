Червотюк (Иванченко) Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смерти?.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Иванченко Борис
Мать: Милания
Рождение ребёнка
Около 1956
Отец ребёнка: Червотюк Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Червотюк Виктор Васильевич
орджоникидзе
Смерть
?.09.1993