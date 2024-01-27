Червотюк (Иванченко) Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червотюк (Иванченко) Любовь Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

?.09.1993

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Около 1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Иванченко Борис

Мать: Милания

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Червотюк Юрий Викторович

Отец ребёнка: Червотюк Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Червотюк Виктор Васильевич

орджоникидзе
Смерть
?.09.1993
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