Фекла Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Абрам Федотович
Мать: Наталья Сильверстовна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1820