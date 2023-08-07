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Фекла Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Абрам Федотович

Мать: Наталья Сильверстовна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1820