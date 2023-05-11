Калабух Тимофей Афтономович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1885
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
03.12.1894
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
10.01.1902
Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно