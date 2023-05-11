Калабух Тимофей Афтономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабух Тимофей Афтономович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Калабух Евдокия Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
03.12.1894

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
10.01.1902

Сын: Калабух Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Калабух Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно