Овчаров Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчаров Степан Иванович

Овчаров Степан Иванович

Место рождения

сл. Ивановка Старооскольского уезда

Дата рождения

1807

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Овчаров Иван Мартынович

Мать: Овчарова Федора

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1824

Сын: Овчаров Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
1830
сл. Ивановка Старооскольского уезда