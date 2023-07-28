Овчаров Степан Иванович
Место рождениясл. Ивановка Старооскольского уезда
Дата рождения1807
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Овчаров Иван Мартынович
Мать: Овчарова Федора
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1824
Сын: Овчаров Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
1830
сл. Ивановка Старооскольского уезда