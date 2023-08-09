Климин Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Климина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Чащина Сигклитикия Афанасьева
Мать ребёнка: Климина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
15.04.1804
Дочь: Василиса Афанасьева
Мать ребёнка: Климина Параскева Семенова
Смерть
Неизвестно