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Климин Афанасий Иванов

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Климина Параскева Семенова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Чащина Сигклитикия Афанасьева

Мать ребёнка: Климина Параскева Семенова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1804

Дочь: Василиса Афанасьева

Мать ребёнка: Климина Параскева Семенова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно