Климина (Климина) Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимина (Климина) Параскева Семенова

Климина (Климина) Параскева Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Климин Афанасий Иванов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Чащина Сигклитикия Афанасьева

Отец ребёнка: Климин Афанасий Иванов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1804

Дочь: Василиса Афанасьева

Отец ребёнка: Климин Афанасий Иванов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close