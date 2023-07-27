Климина (Климина) Параскева Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Климин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Чащина Сигклитикия Афанасьева
Отец ребёнка: Климин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1804
Дочь: Василиса Афанасьева
Отец ребёнка: Климин Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно