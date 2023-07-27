Сединкина (Сединкина) Антонина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1823
Рождение ребёнка
14.11.1824
Дочь: Феоктиста Дмитриева
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
04.12.1827
Сын: Сединкин Антоний Дмитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
02.11.1829
Сын: Сединкин Никандр Дмитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
04.04.1832
Сын: Сединкин Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
01.07.1833
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
03.09.1834
Сын: Сединкин Феоктист Дмитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837
Сын: Сединкин Савватий Димитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
18.10.1839
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Рождение ребёнка
11.02.1844
Сын: Сединкин Емелиан Димитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов
Смерть
Неизвестно