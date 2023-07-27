Сединкина (Сединкина) Антонина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сединкина) Антонина Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1823

Муж: Сединкин Димитрий Данилов

Рождение ребёнка
14.11.1824

Дочь: Феоктиста Дмитриева

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1827

Сын: Сединкин Антоний Дмитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1829

Сын: Сединкин Никандр Дмитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1832

Сын: Сединкин Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1833

Сын: Сединкин Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1834

Сын: Сединкин Феоктист Дмитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837

Сын: Сединкин Савватий Димитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Рождение ребёнка
18.10.1839

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1844

Сын: Сединкин Емелиан Димитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Данилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно