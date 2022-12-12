Калькутин Афанасий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пихлер Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Калькутина Мария
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калькутин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калькутина Беата Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калькутин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калькутина Евгения Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калькутина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмудбекова Антонина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калькутина Мария
Смерть
Неизвестно