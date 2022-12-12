Калькутин Афанасий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калькутин Афанасий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пихлер Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Калькутина Мария

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калькутин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калькутина Беата Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калькутин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калькутина Евгения Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калькутина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмудбекова Антонина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калькутина Мария

Смерть
Неизвестно
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