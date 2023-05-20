Ткачук (Шмеман) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук (Шмеман) Мария Александровна

Место рождения

г. Кламар, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика

Дата рождения

18.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1948

Отец: Шмеман Александр Дмитриевич

Мать: Шмеман Иулиания Сергеевна

г. Кламар, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
08.06.1969

Муж: Ткачук Иван Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачук Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ткачук Иван Игоревич

г. Дерби, Коннектикут, США