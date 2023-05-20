Ткачук (Шмеман) Мария Александровна
Место рожденияг. Кламар, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Дата рождения18.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1948
г. Кламар, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
08.06.1969
Муж: Ткачук Иван Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачук Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ткачук Иван Игоревич
г. Дерби, Коннектикут, США