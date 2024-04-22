Корж (Сидоренко) Феодора Петровна
Место рождения
Дата рождения09.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1885
Бракосочетание
30.01.1905
Муж: Корж Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Корж София Петровна
Отец ребёнка: Корж Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.08.1916
Дочь: Корж Наталия Петровна
Отец ребёнка: Корж Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно