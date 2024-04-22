Корж (Сидоренко) Феодора Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корж (Сидоренко) Феодора Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

09.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1885

Отец: Сидоренко Петр Кириллович

Мать: Сидоренко Мотрона Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Корж Петр Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: Корж София Петровна

Отец ребёнка: Корж Петр Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1916

Дочь: Корж Наталия Петровна

Отец ребёнка: Корж Петр Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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