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Курачевский Пётр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Курачевский Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курачевская Людвина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1884

Сын: Курачевский Николай Петрович

Мать ребёнка: Курачевская Людвина Ивановна

Глубочок, Житомирська область
ДАЖО Ф.1, Оп.77, Д.140
Рождение ребёнка
1886

Сын: Курачевский Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Курачевский Пётр Петрович

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Курачевский Николай Петрович

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Курачевский Иван Петрович

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: (Курачевская) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Курачевская) Александра Петровна

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Курачевская) Анна Петровна

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Курачевская) Елена Петровна

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Курачевская) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курачевский Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна

Глубочок, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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