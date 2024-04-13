Курачевский Пётр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Курачевский Филипп
Мать: не указана
Сын: Курачевский Николай Петрович
Мать ребёнка: Курачевская Людвина Ивановна
Сын: Курачевский Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Сын: Курачевский Пётр Петрович
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Сын: Курачевский Николай Петрович
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Сын: Курачевский Иван Петрович
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Дочь: (Курачевская) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Дочь: (Курачевская) Александра Петровна
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Дочь: (Курачевская) Анна Петровна
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Дочь: (Курачевская) Елена Петровна
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Дочь: (Курачевская) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна
Сын: Курачевский Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Курачевская Ксения Алексеевна