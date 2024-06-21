Алексеев (Петров) Ефим Захарович
Место рождения
Дата рождения08.04.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1779 ст.
Бракосочетание
15.05.1798 ст.
Жена: (Ефимова) Васса Ефимовна
Рождение ребёнка
01.11.1798 ст.
Мать ребёнка: (Ефимова) Васса Ефимовна
Рождение ребёнка
18.09.1803 ст.
Дочь: Петрова (Захарова) Фекла Ефимовна
Мать ребёнка: (Ефимова) Васса Ефимовна
Смерть
Неизвестно