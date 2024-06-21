Алексеев (Петров) Ефим Захарович 08.04.1779 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеев (Петров) Ефим Захарович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.04.1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1779 ст.

Отец: Алексеев Захар Петрович

Мать: (Никифорова) Татьяна Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1798 ст.

Жена: (Ефимова) Васса Ефимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1798 ст.

Сын: Захаров Козма Ефимович

Мать ребёнка: (Ефимова) Васса Ефимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1803 ст.

Дочь: Петрова (Захарова) Фекла Ефимовна

Мать ребёнка: (Ефимова) Васса Ефимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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