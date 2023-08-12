Чернышов ВАСИЛИЙ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов ВАСИЛИЙ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесова ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Чернышова МАРИЯ ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова МАРИЯ ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесова ЛИДИЯ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно