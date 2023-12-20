Холодов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Галина Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грабитчук Наталья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодов Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

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