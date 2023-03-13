Дрягинъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1910
Сын: Дрягинъ Николай
Мать ребёнка: Дрягина Анна Федосеева
Рождение ребёнка
19.02.1912
Дочь: Дрягина Евдокия
Мать ребёнка: Дрягина Анна Федосеева
Рождение ребёнка
07.06.1918
Сын: Дрягинъ Александръ
Мать ребёнка: Дрягина Анна Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрягина Анна Федосеева