Дрягинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрягинъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1910

Сын: Дрягинъ Николай

Мать ребёнка: Дрягина Анна Федосеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1912

Дочь: Дрягина Евдокия

Мать ребёнка: Дрягина Анна Федосеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1918

Сын: Дрягинъ Александръ

Мать ребёнка: Дрягина Анна Федосеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрягина Анна Федосеева

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