Дрягина Анна Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1910
Сын: Дрягинъ Николай
Отец ребёнка: Дрягинъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.02.1912
Дочь: Дрягина Евдокия
Отец ребёнка: Дрягинъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.06.1918
Сын: Дрягинъ Александръ
Отец ребёнка: Дрягинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрягинъ Степанъ