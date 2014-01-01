Ревенко (Сидорова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
2014
Сын: Ревенко Михаил Константинович
Отец ребёнка: Ревенко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Ревенко Константин
Фрязино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ревенко Константин
Место жительства
Неизвестно
Фрязино?