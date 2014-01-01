Ревенко (Сидорова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенко (Сидорова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Николай Николаевич

Мать: Сидорова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
2014

Сын: Ревенко Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ревенко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Ревенко Константин

Фрязино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревенко Константин

Место жительства
Неизвестно
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