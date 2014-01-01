Ревенко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенко Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2014

Сын: Ревенко Михаил Константинович

Мать ребёнка: Ревенко Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Ревенко Светлана Николаевна

Фрязино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревенко Светлана Николаевна

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