Масальский Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1962
Рождение ребёнка
18.11.1965
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013