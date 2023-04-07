Масальский Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масальский Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масальская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масальская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масальская Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масальская Анна Михайловна

Смерть
2013
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