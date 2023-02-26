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Фёдор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

29.08.1895

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
29.08.1895
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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