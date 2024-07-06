Машков Митрофан Романович Около 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машков Митрофан Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова Салмонида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова Евдокия Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 18.07.1815

Сын: Горшков Илья Митрофанович

Мать ребёнка: Машкова Евдокия Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1819

Сын: Машков Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Машкова Салмонида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1821

Дочь: Машкова (Машкова) Степанида Митрофановна

Мать ребёнка: Машкова Салмонида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1823

Сын: Касырев (Машков) Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: Машкова Салмонида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Приемный сын Ерофея Ерофеевича Мелихова (1803 г.р.)?
Смерть
Около 1829

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