Машков Митрофан Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 18.07.1815
Сын: Горшков Илья Митрофанович
Мать ребёнка: Машкова Евдокия Аникеевна
Рождение ребёнка
17.11.1819
Мать ребёнка: Машкова Салмонида Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1821
Дочь: Машкова (Машкова) Степанида Митрофановна
Мать ребёнка: Машкова Салмонида Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1823
Сын: Касырев (Машков) Андрей Митрофанович
Мать ребёнка: Машкова Салмонида Васильевна
Приемный сын Ерофея Ерофеевича Мелихова (1803 г.р.)?
Смерть
Около 1829