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Freund Anna Katharina
Freund Anna Katharina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Freund Kaspar
1807 г.р.
Мать
Nätz Anna Katharina
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Freund Kaspar
Мать:
Nätz Anna Katharina
Смерть
Неизвестно
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