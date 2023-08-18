Freund Anna Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFreund Anna Katharina

Freund Anna Katharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Freund Kaspar

Мать: Nätz Anna Katharina

Смерть
Неизвестно