Градков Фёдор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Градков Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1655
Мать ребёнка: не указана
Турба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градков Гавриил Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Турба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градков Артемий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Турба
Смерть
Неизвестно