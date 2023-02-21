Градков Фёдор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градков Фёдор Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Градков Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1655

Сын: Градков Мирон Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Турба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градков Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Турба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градков Артемий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Турба
Смерть
Неизвестно
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