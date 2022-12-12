Познякова Матрена Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1851
Муж: Позняков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Позняков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Познякова Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Позняков Петр Иванов
Смерть
После 1858