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Познякова Матрена Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1851

Муж: Позняков Петр Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Позняков Кирилл Петров

Отец ребёнка: Позняков Петр Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Познякова Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Позняков Петр Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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