Сысоева-Мельник Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева-Мельник Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова-Мельник Марина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долбнева-Мельник Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Сергей Ефимович

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