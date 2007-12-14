Федорова (Литова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Литова) Ирина Викторовна

Место рождения

Боготол, город Боготол, Красноярский край

Дата рождения

28.09.1966

Дата смерти

14.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1985

Сын: Федоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Федоров Михаил Александрович

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1986

Сын: Федоров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Федоров Михаил Александрович

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Михаил Александрович

Смерть
14.12.2007
Боготол, город Боготол, Красноярский край