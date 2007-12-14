Федорова (Литова) Ирина Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.09.1966
Дата смерти14.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1985
Сын: Федоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Федоров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
18.01.1986
Сын: Федоров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Федоров Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2007