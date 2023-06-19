Федоров Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Михаил Александрович

Федоров Михаил Александрович

Место рождения

Боготол, город Боготол, Красноярский край

Дата рождения

16.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1963

Отец: Федоров Александр Прокопьевич

Мать: Федорова Валентина Васильевна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1985

Сын: Федоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Викторовна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1986

Сын: Федоров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Викторовна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгеньевна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Ирина Викторовна