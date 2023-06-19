Федоров Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения16.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1963
Рождение ребёнка
05.02.1985
Сын: Федоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Федорова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
18.01.1986
Сын: Федоров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Федорова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
03.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно