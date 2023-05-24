Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1899

Дочь: Моисеева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
26.01.1902

Дочь: Моисеева Анна Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно