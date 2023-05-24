Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1899
Дочь: Моисеева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
26.01.1902
Дочь: Моисеева Анна Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно