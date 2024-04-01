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Балыкина Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балыкин Николай Казак Кр.Полуденной Филипов

Рождение ребёнка
12.02.1832

Дочь: (Балыкина) Мария Николаева

Отец ребёнка: Балыкин Николай Казак Кр.Полуденной Филипов

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Балыкин Павел Николаев

Отец ребёнка: Балыкин Николай Казак Кр.Полуденной Филипов

Смерть
Неизвестно

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