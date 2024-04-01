Балыкина Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1832
Дочь: (Балыкина) Мария Николаева
Отец ребёнка: Балыкин Николай Казак Кр.Полуденной Филипов
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Балыкин Николай Казак Кр.Полуденной Филипов
Смерть
Неизвестно