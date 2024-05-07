Ушакова Матрёна Яковлевна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушакова Матрёна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ушаков Мартемьян Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ушаков Прохор Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ушаков Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ушаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ушаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ушаков Марк Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ушаков Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович

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