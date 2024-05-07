Ушакова Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ушаков Мартемьян Андреевич
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Маркович