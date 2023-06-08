Ткачёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Ткачёва Зоя
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачёв Юрий
Мать ребёнка: Ткачёва Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачёва Зоя