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Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Иван Андреевич

Мать: Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Еремеевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Феоктист Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич

Смерть
Неизвестно

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