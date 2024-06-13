Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Иван Андреевич
Мать: Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Еремеевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Еремеевич
Смерть
Неизвестно