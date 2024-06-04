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Балакова Устинья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балаков Матвей Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Балаков Иван Матвеев

Отец ребёнка: Балаков Матвей Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Балаков Федор Матвеев

Отец ребёнка: Балаков Матвей Ефимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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