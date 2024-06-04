Балакова Устинья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Балаков Иван Матвеев
Отец ребёнка: Балаков Матвей Ефимов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Балаков Матвей Ефимов
Смерть
После 1850