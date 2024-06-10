Задворнова (Попова) Анастасия Семенова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти16.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Дочь: Задворнова (Задворнова) Фелицата Иванова
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Дочь: Крылатов (Задворнова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Дочь: Задворнова (Задворнова) Елена Иванова
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Сын: Задворнова Константин Иванов
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Сын: Задворнова Николай Иванов
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев