Задворнова (Попова) Анастасия Семенова 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова (Попова) Анастасия Семенова

Место рождения

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

16.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Попов Семен Ефимов

Мать: Попова (Ничкова) Марфа Кириллова

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.06.1889

Сын: Задворнов Петр Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.04.1890

Сын: Задворнов Мартин Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.06.1891

Сын: Задворнов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.01.1896

Дочь: Задворнова (Задворнова) Фелицата Иванова

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Задворнов Мирон Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.11.1899

Дочь: Крылатов (Задворнова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Задворнова (Задворнова) Елена Иванова

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.05.1903

Сын: Задворнова Константин Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.05.1905

Сын: Задворнова Николай Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Задворнов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ольга Иванова

Отец ребёнка: Задворнов Иван Сергеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
16.04.1912
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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