Лукина (Лукина) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Лукина) Павла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лукин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Григорий Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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