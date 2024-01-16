Лукина (Лукина) Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лукин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Лукин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно